شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365 :مجموعات دوري الأبطال أخر فرصة لباتشيكو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامى محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن مسئولي مسئولو نادى الزمالك قد وضعو عبور فريق الكرة الأول من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، شرطًا لاستمرار البرتغالي جايمى باتشيكو على رأس القيادة الفنية، حيث تحفظت إدارة الكرة على مستوى الفريق في المواجهات الأخيرة سواء بالبطولة الأفريقية أو مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي دفعهم للتفكير بالإطاحة في الخواجة البرتغالي من منصبه ولكن بشروط.

وقال شبانة أن مسئولي الزمالك قد استقرو على أن عدم تمكن الفريق من عبور دور المجموعات بدورى الأبطال سيتم الإطاحة بباتشيكو، وعدم الاكتفاء بسوء الأداء في الفترة الأخيرة، حيث يرغب الزمالك في الحفاظ على استقرار الفريق من الناحية الفنية لأبعد حد، لكن شرط أن يكون هذا الاستقرار مصحوب بنتائج مميزة.

كما إن باتشيكو لم يحقق مع الزمالك أي بطولة مع الزمالك حتى الأن، وهو الأمر الذى يثير العديد من علامات التعجب خاصة وإن الفريق يضم كوكبة تعد من أفضل اللاعبين في مصر حاليًا.