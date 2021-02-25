شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستعين بحكمة الزعيم مانديلا: لا تخسر أبدًا.. إما أن تفوز أو تتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بحكمة نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الراحل، بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى بهدف نظيف في الجولة الثانة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب موسيمانى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" لا تخسر أبدًا، إما أن تفوز أو تتعلم واستجمع قواك دائمًا عندما يكون الأمر صعبًا وكن متواضعًا في النصر".



تغريدة موسيمانى

ومن ناحية أخري تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى جلسة مع بيتسو موسيمانى من أجل التحدث معه فى عدة أمور كروية خاصة بفريق الكرة، وترغب اللجنة فى مناقشة موسيمانى فى أمور خاصة بفريق الكرة ونتائجه الفترة الماضية.

وتتطلع اللجنة إلى مناقشة موسيمانى فى عدة أمور فنية تتعلق بفريق الكرة يأتي في مقدمتها عدة تساؤلات فنية خاصة بفريق الكرة منها التأخر في التغييرات والأخطاء الفنية وعدم الإعتماد على بعض اللاعبين الجيدين أمثال محمد شريف.

وتناقش اللجنة مع موسيماني كذلك بعض الأمور الأخرى الخاصة باحتياجات الأهلى الصيف المقبل وتأتى الجلسة المرتقبة بعد خسارة الأهلى أول أمس الثلاثاء، من سيمبا التنزاني بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن لجنة الكرة لا تُحاسب أي مدير فني بالقطعة وأن نتائج الأهلي جيدة للغاية مع موسيماني بعد التتويج ببطولة أفريقيا وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية إلا أن النية تتجه لدى اللجنة لعقد جلسة مع موسيماني من أجل التعرف على بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة بعد الخسارة من سيمبا.

ويبدأ الأهلى غداً الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.