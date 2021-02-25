شكرا لقرائتكم خبر عن نصر يكشف خطاب توضيح التعامل مع الخارجون عن الفقاعة و عدم الاعتراض على قرار لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد عن الخطاب الذى أرسله إلى زوران رادوجيتش رئيس لجنة الانضباط فى الاتحاد الدولى لليد عقب العقوية التى وقعت عليه أثناء بطولة العالم مصر 2021 بالخروج من الفقاعة .

و تضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للإتحاد المصرى للعبة و قد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا إختبار كورونا و نتيجتهم سلبية .

و قال نصر فى الخطاب أنه لم يعترض على القرار و لا يوجد أى مشكلة لديه من الخروج من الفقاعة لمنحه فرصة المساعدة بشكل اوسع فى بطولة العالم من ناحية التنظيم .





رد هشام نصر

وقال هشام نصرفى المؤتمر الصحفى الذى عقد الثلاثاء الماضى لتوضيح الأمور الخاصة بقرار إيقافه من قبل الإتحاد الدولى لمدة عام : "فوجئت بإبلاغى اختراق الفقاعة فى موقفين بسبب تواجد رئيس بعثة الرأس الأخضر فى المقصورة وروحت لإبلاغه بأنه فى الفقاعة وتصافحت مع أحد أعضاء مجلس النواب، والموقف الثانى أحد سائقى الحافلات نزلنا عند المقصورة ولكن تواجدت فى أرض الملعب لنقل مكانه فى المكان المخصص بالفقاعة فى الاستاد حتى تم إبلاغى بأنى يجب أن أعاقب".

وتابع هشام نصر: "اليابان حضرت قبل مونديال اليد بـ10 أيام لتتعلم من مصر كيفية تنظيم الفقاعة الطبية فى أولمبياد طوكيو، وأشكر الدولة المصرية على السمعة اللى مصر حصلن عليها على مستوى العالم".

وأوضح هشام نصر: "مونديال مصر لكرة اليد إنجاز يعبر عن قدرة المصريين، مصر أول دولة فى العالم تتصدى لتنظيم بطولة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا".

وأضاف هشام نصر: "عمرى ما زٌج أسمى فى أى حاجة تخص السلوك ولكن منذ قدومى ومجلسى عملنا انجازات قوية وكسبنا جميع بطولات افريقيا على مستوى الناشئين ونجحنا فى حصد بطولة العالم للناشئين وحصلنا على ثالث عالم الشباب وبطولة افريقيا بتونس وتأهلنا خلالها لأولمبياد طوكيو".

وتابع هشام نصر: "تنظيم بطولة اليد نظمت وسط تحديات كبيرة وأبرزها فيروس كورونا بـ32 دولة لأول مرة على بلد واحدة وسط تطوير الصالات ".