الامارات | الدنماركي فينجارد بطلاً للمرحلة الخامسة في طواف الإمارات.. وبوجاتشر يقترب من اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركي فينجارد بطلاً للمرحلة الخامسة في طواف الإمارات.. وبوجاتشر يقترب من اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز اليوم الدنماركي جوناس فينجارد، دراج فريق جامبو فيزما الهولندي، لقب المرحلة الخامسة من النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021، والتي أقيمت بين الفجيرة وجبل جيس، وأقيمت بشعار «لاشيء مستحيل»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 170 كلم في 4 ساعات و19 دقيقة و8 ثوان، بعد صراع قوي في مرحلة الصعود الأخيرة إلى قمة جبل الجيس من أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية، وخاصة الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو دراج فريق أستانا، الذي انفرد عن الكوكبة وقاد السباق لمسافة طويلة قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة.

وحل فينجارد في المركز الأول بفارق 3 ثوان عن السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات الذي جاء ثانيا، والبريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، الذي حل ثالثا، فيما احتل الكولمبي سيرجيو أيجيتا دراج فريق أي اف اديوكيشن الأمريكي المركز الرابع.

وانطلقت المرحلة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بعد أن منح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة، شارة البداية، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في اتجاه ساحل الفجيرة مرورا بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في هذه المنطقة.

وبنهاية المرحلة واصل بوجاتشر تصدره الترتيب بزمن قدره 17 ساعة و9 دقائق و25 ثانية، ونجح في توسيع الفارق مع البريطاني آدم ياتس إلى 45 ثانية، ليقترب أكثر من التتويج بلقب النسخة الثالثة. وفي باقي المراكز، البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيبثالثا، ثم الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما رابعا.

وتوج بطل المرحلة الخامسة، العواني، وأحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة. كما توج العقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة وسعيد مبارك اليماحي ممثل شركة أدنوك بوجاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لـ«مرجان»، وعلي النعيمي، ممثل اتصالات، بوجاتشر بالقميص الأخضر. وقام سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل، بتتويج بوجاتشر بالقميص الأبيض. وتوج ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، توماس دي جندت دراج فريق لوتو سوتودال، بالقميص الأسود.

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