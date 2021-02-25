الامارات | في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء.. الظفرة يواصل النتائج الإيجابية ويهزم "الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء.. الظفرة يواصل النتائج الإيجابية ويهزم "الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الظفرة سلسلة النتائج الإيجابية في دوري الخليج العربي، وحقق فوزاً ثميناً اليوم على ضيفه العين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 18 من المسابقة، في لقاء شهد احتساب 3 ركلات جزاء بعد العودة لتقنية الإعادة التلفزيونية "الفار"، ليرفع الظفرة نقاطه إلى 20، بينما تجمدت نقاط "الزعيم" عند 30.

وقص أصحاب الأرض شريط الأهداف في الدقيقة 34 من خلال السنغالي، ماكيتي ديوب بعد أن حول تسديدة زميله الهولندي راشوفيل لتستقر في مرمى الحارس خالد عيسى. ووقع لاعبو الظفرة في المحظور بسبب الهجمات المتتالية على مرماهم، بعد أن تسبب خالد بطي في ركلة جزاء خلال محاولته إيقاف انطلاقة المهاجم البرازيلي، كايو، ليسجل منها «الزعيم» هدف التعادل في الدقيقة 50 بواسطة التوغولي لابا كودجو.

وأهدر بعدها الظفرة فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58 حينما أضاع مهاجمه الاسباني كوندي ركلة جزاء. وواصل الظفرة ضغطه لتحقيق الفوز، وهو ما تأتى له بعد أن تسبب قائد فريق العين، الدولي بندر الاحبابي في ركلة جزاء عقب تدخله على الغاني بنجامين، سجل منها السنغالي ماكيتي ديوب هدف الفوز في الدقيقة 77.

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