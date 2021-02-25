حارس ألتشي مصدوم من طلب ميسي قميصه

الشارقة : ضمياء فالح

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بفوز عريض على ضيفه ألتشي 3-صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، كما استعاد المركز الثالث من إشبيلية الذي كان جرده منه في المرحلة السابقة.

ويدين النادي الكتالوني بالنقاط الثلاث إلى قائده الارجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين (48 و69)، فيما أضاف الظهير جوردي ألبا الثالث (73).

ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري، وانفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن زميله السابق ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي الأوروجوياني لويس سواريس.

كما هز قائد برشلونة الشباك في مبارياته السبع الأخيرة توالياً في الدوري، مسجلاً 11 هدفاً.

وتقدم برشلونة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة على حساب إشبيلية (48) الذي يملك مباراة مؤجلة، كما ضيق الخناق على غريمه اللدود ريال مدريد صاحب المركز الثاني (52).

ويحل برشلونة ضيفاً على إشبيلية في قمة المرحلة 25، غداً السبت.

طلب غريب

وشهدت المباراة مفارقة غريبة، فأن يطلب لاعب ما قميص نجم برشلونة ميسي فهذا طبيعي، لكن أن يطلب ميسي قميص اللاعب فهذا استثنائي، خاصة إن كان حارساً لفريق مغمور مثل ألتشي.

وفي التفاصيل، طلب إدجار باديا، حارس ألتشي من النجم الأرجنتيني قميصه بعد المباراة، ووافق صاحب الكرات الذهبية الست على طلب باديا ونزع قميصه وقدمه له، وبعدها قال له: هلا أعطيتني قميصك؟ بهت باديا برهة من طلب ميسي، ولم يصدق أن أفضل لاعب في العالم يطلب قميصه، وبقي متشبثاً بقميص ميسي ونزع قميصه ليقدمه بطيب خاطر للأيقونة الأرجنتيني، ويكفيه مستقبلاً أن يقول لأحفاده أن ميسي طلب قميصي يوما ما.