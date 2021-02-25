شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد نادال عن بطولة روتردام المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روتردام - رويترز

قال منظمون إن رفائيل نادال المصنف الثاني عالمياً انسحب الخميس من بطولة روتردام المفتوحة للتنس المقررة الأسبوع المقبل، بسبب إصابة في الظهر.

ويعاني اللاعب الإسباني، الذي حقق 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، مشاكل في الظهر منذ فترة الإعداد لأستراليا المفتوحة، واضطر إلى الانسحاب من اللعب مع إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المنظمون في بيان: «للأسف أجبرت الإصابة نادال على الانسحاب من بطولة روتردام. مشاكل الظهر التي بدأت في أستراليا المفتوحة منعته من اللعب الأسبوع المقبل».

ورغم الإصابة لم يخسر نادال أي مجموعة في أستراليا المفتوحة حتى دور الثمانية، الذي ودعه أمام اليوناني ستيفانوفس تيتيباس الأسبوع الماضي.

وسيحل دانييل ميدفيديف المصنف الثالث عالمياً بدلاً من نادال، باعتباره أكبر المصنفين في بطولة روتردام التي ستنطلق مطلع مارس/آذار.