شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة تورينو وساسوولو بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس، عن تأجيل مباراة تورينو وساسوولو التي كانت مقررة الجمعة، جراء عدد من الإصابات بكوفيد-19 في نادي تورينو.

وقالت الرابطة في بيان إنه أعيدت جدولة المباراة المنضوية ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري، إلى يوم الأربعاء في 17 مارس المقبل.

وكان نادي تورينو أوقف تمارينه منذ يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه. وسارعت السلطات الصحية المحلية إلى إغلاق مركز تدريب تورينو وعزل اللاعبين في حجر صحي، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إصابة سبعة لاعبين واثنين من الجهاز التدريبي بفيروس كورونا. ولم يشر النادي إلى عدد أو هوية اللاعبين المصابين.

ولتعذّر إجراء التدريبات، تبدو مباراة تورينو المرتقبة أمام لاتسيو في روما الثلاثاء، مهددة أيضاً. وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها الرابطة مباراة بسبب فيروس كورونا الموسم الحالي. ولتجنب التأجيل المتكرر، تلتزم الرابطة بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تنص على إقامة المباراة بتوفر 13 لاعباً من ضمنهم حارس المرمى.