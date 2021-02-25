فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العين والظفرة فى الدوري الاماراتي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة العين والظفرة فى الدوري الاماراتي ، ضمن مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، فى الجولة 18، والتي استضافها استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة.

تلقي فريق العين الهزيمة الرابعة له فى مسابقة الدوري الاماراتي هذا الموسم عقب خسارته أمام مضيفه الظفرة بهدفين مقابل هدف.

ورفع الظفرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الاماراتي، جمعهم من 18 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 5، وتعرض ل8 هزائم.

فى المقابل تجمد رصيد العين عند 30 نقطة في المركز الخامس، جمعهم من 18 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 6 مباريات، وتعرض لأربع هزائم.

أنهى الظفرة الشوط الأول متقدماً بهدف مهاجمه ماخيت ديوب في الدقيقة 34، وهو الهدف الأول للمهاجم العائد إلى صفوف ناديه الحالي، منذ نحو 1540 يوماً.

وعاد العين إلى المباراة مع بداية الحصة الثانية، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء نالها المهاجم كايو، ونفذها لابا كودجو بنجاح، ليدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 50، ليعزز لابا رصيده التهديفي مع فريقه أمام الظفرة في الدوري، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.

وشهدت الدقيقة 75 احتساب ركلة جزاء ثانية في المباراة، أهدرها بيدرو كوندي، بعدما ارتدت كرته من القائم الأيمن لمرمى خالد عيسى، وهي ركلة الجزاء الأولى التي يهدرها المهاجم الإسباني في الدوري، بعد تسجيله 7 أهداف من علامة الجزاء.

ومنح ديوب الظفرة التقدم مجدداً بالهدف الثاني من ركلة جزاء ثالثة في المباراة، نفذها بنجاح في الدقيقة 77، ليرفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف في شباك العين، من بينها 5 بقميص الظفرة، وهدف وحيد بقميص فريقه الأسبق شباب الأهلي.

إليكم اهداف المباراة

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