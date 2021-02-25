أوكوتشا ينصح محمد صلاح بترك ليفربول والانتقال إلى هذا الفريق!

حث لاعب بولتون واندرارز وباريس سان جيرمان السابق “جاي جاي أوكوتشا“، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري “محمد صلاح“، على ترك ليفربول والانتقال إلى ناد جديد يستطيع معه اكتشاف نفسه من جديد.

ويعتقد الدولي النيجيري السابق، أن الوقت قد حان كي يترك محمد صلاح -البالغ من العمر 28 عامًا- ملعب آنفيلد روود والانتقال إلى الدوري الاسباني لمواصلة تطوره على أعلى مستوى، على أن يختار برشلونة الذي بات أسطورته “ليونيل ميسي” على مقربة من الرحيل أو الاعتزال.

ويقدم اللاعب المصري أداءً مميزًا مع فريق ليفربول منذ انضمامه إلى النادي الانجليزي في صيف عام 2017 مقابل 43 مليون جنيه استرليني، قادماً من نادي العاصمة الايطالية روما.

وأدت مساهمات أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018 إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2019، بعد التفوق في المباراة النهائية على توتنهام بهدف نظيف من توقيع محمد صلاح نفسه، بالاضافة إلى لقب الدوري الانجليزي الممتاز الذي استعصى على الريدز لمدة 30 عامًا.

وبعد أدائه اللافت للنظر، تم ربط محمد صلاح بأندية كبرى في أوروبا من قبيل ريال مدريد وبرشلونة، على الرغم من تبقي عامين على نهاية عقده الحالي مع ليفربول.

لكن ليفربول يعيش وقتًا عصيبًا في الوقت الراهن بعد خسارة أربع مباريات متتالية في الدوري الانجليزي الممتاز، كانت ضد أندية برايتون وهوف ألبيون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون – على الترتيب-.

وعلى الرغم من سلسلة النتائج السيئة، إلا أن صلاح كان متسقًا مع أدائه الرائع للنادي، رغم أن جهوده لم تنجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة في الآونة الأخيرة.

وسجل المهاجم المصري 24 هدفًا حتى الآن، من بينهم 17 هدفًا في الدوري الانجليزي الممتاز، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

تصريح أوكوتشا عن محمد صلاح

يعتقد أوكوشا أن الوقت قد حان لمغادرة الدولي المصري ملعب ليفربول، ونصحه خلال التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام بالقيام بالخطوة العملاقة في مشواره الكروي، والتوقيع مع العملاق الكتالوني برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال نجم منتخب نيجيريا السابق في حديث مع قنوات أون تايم سبورتس: “إذا كانت هناك فرصة للانضمام إلى برشلونة، فإنني أنصح محمد صلاح بالذهاب إلى هناك. لقد نفدت طاقته مع ليفربول” .

وأكمل “الوضع يتراجع الآن في ليفربول، وصلاح يجب أن يترك الدوري الممتاز. وإذا كانت هناك أي فرصة للانضمام إلى برشلونة، أنصحه بالذهاب إلى هناك “.

ومن المتوقع أن يواصل صلاح عروضه الرائعة عندما يواجه ليفربول شيفيلد يونايتد في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

وأدى المستوى السيئ الأخير للريدز إلى تراجعهم عن المراكز الخمسة الأولى على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد جمع 40 نقطة من 25 مباراة، بفارق 19 نقطة كاملة خلف المتصدر مانشستر سيتي، صاحب 59 نقطة من 25 مباراة.

وسبق لصلاح أن لعب دور البطولة في صفوف المقاولون العرب المصري وبازل السويسري، كما مر لفترة قصيرة مع تشيلسي و فيورنتينا الإيطالي، قبل أن ينضم إلى روما في عام 2016، حيث جذبت عروضه المتألقة انتباه ليفربول، الذي دفع 43 مليون جنيه إسترليني لتأمين توقيعه.