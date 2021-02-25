تحديد موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي اليوم الخميس أنه تحدد موعد مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع لتقام 18 أبريل المقبل بينما ستقام مباراة الجولة الــ21 بمسابقة الدور المحلي يوم 10 مايو بإستاد القاهرة.

وقال الاتحاد إنه تم نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من المرحلة الـ12 بالدوري المصري المقرر لها العاشر من مارس المقبل لتقام على إستاد الإسكندرية بعد أن تم رفض إقامتها على ملعب الإسماعيلية.

وأضاف أن الزمالك سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم 11 مارس باستاد القاهرة في المرحلة الـ15 للدوري بينما يستضيف المصري فريق بيراميدز بإستاد الإسكندرية الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ13 للدوري.

وأوضح أنه سيتم إيقاف مباريات الدوري المصري بداية من 16 مارس حتى أول أبريل المقبلين لمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ثم معسكر منتخب الفراعنة من يوم 22 مارس استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.