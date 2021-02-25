الدوري السعودي | نجم النصر السابق ينتقد سعود كريري ويوضح سر تألق بيتروس

علق لاعب النصر السعودي السابق، ناصر الفهد، على الأزمة التي حدثت في مواجهة الديربي الأخيرة، بين اللاعب بيتروس ماتيوس ومدير الكرة في الهلال، سعود كريري، والتي تسببت في طرد كريري من حكم اللقاء.
وفاز النصر على الهلال بهدف دون رد، أحرزه جونزالو مارتينيز، في لقاء أقيم على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الفهد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “سعود كريري نجم كبير خدم العديد من الأندية التي مثلها بالإضافة إلى المنتخب.. من المعيب أن يظهر بمثل هذا المظهر وهو إداري الفريق والأجمل أيضًا هو مبادرة مدرب الهلال بالاعتذار لبيتروس”.
وعن تألق بيتروس خلال مباراتي الهلال الماضيتين، في السوبر ثم الدوري، أوضح لاعب النصر السابق “من أهم أسباب تألق بيتروس هو تواجد الحكم الأجنبي المميز”.
وأنهى بقوله “للأسف الحكم المحلي يدخل للمباراة مشحون ضد بيتروس بسبب تأثره لما يقرأه ويشاهده من الإعلام المتعصب والمشجع لأندية أخرى كان الله في عون النصر وبيتروس في المباريات المقبلة”.
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