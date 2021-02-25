يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة في الدوري المصري، لحساب الجولة 13 من المسابقة، والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة على ستاد الاسكندرية الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية.

ويُدير الحكم محمد الصباحي مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة ويساعده خالد رمضان وأحمد زيدان، ويتواجد الحكم الدولي جهاد جريشة على تقنية الفار ويساعده مصطفى الشهدي، بينما سيكون سيد عبيد حكمًا رابعًا.

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2، وتقرر تكليف المعلق الرياضي الشهير حاتم بطيشة للتعليق على مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة من ستوديو القناة.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري خسر في مباراته الماضية بمنافسات الدوري المصري أمام أسوان بنتيجة 3/1، وهي نفس النتيجة التي تعرض لها وادي دجلة في مباراته السابقة أمام مصر المقاصة.

وتعادلا الاتحاد السكندري ووادي دجلة في آخر مباراتين لهما بمنافسات الدوري المصري بنتيجتي 0/0 و1/1، وكان والاتحاد قد فاز على وادي دجلة 3/1 لآخر مرة يوم 10 فبراير 2019، وقبلها كان قد تعادل 2/2 وخسر 1/صفر خلال عام 2018.