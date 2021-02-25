صفقات ميلان | بند خطير في عقد بن ناصر يُجبر مالديني عى التحرك لضم بديله!

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إيه سي ميلان، بدأ رحلة البحث عن بديل لنجم وسطه الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة ميلان، ترغب في ضم لاعب وسط جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب تقرير الموقع الإيطالي، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن المدير الرياضي لميلان وأسطورته السابقة، باولو مالديني بدأ التحرك من أجل التعاقد مع نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، لياندرو باريديس في الصيف القادم.

وتأتي هذه التحركات المبكرة لميلان في الميركاتو، تحسبًا لإمكانية رحيل بن ناصر عن الروسونيري، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وذلك لأن بن ناصر (23 عامًا) لديه بند في عقده؛ يتيح له الرحيل في سوق الانتقالات القادم خارج الدوري الإيطالي، دون الرجوع لإدارة ميلان، نظير دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

ويرغب مالديني في مراجعة عقد بن ناصر، بشكل يسمح للنادي وللفريق الاستفادة منه خلال المواسم القادمة، غير أن هذه الخطوة لم تتم بعد، وهو ما يهدد الروسونيري بفقدان نجمه في الصيف المقبل.

ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس الأندية الراغبة في التعاقد بن ناصر في الميركاتو الصيفي القادم، وبالنظر إلى قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الجزائري مع النادي اللومباردي (50 مليون يورو)؛ فإن مهمة ضم صاحب الـ23 عامًا لن تكون صعبة على السيتيزنز.

كما يتواجد أفضل لاعب مغاربي لعام 2020، على رادار ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.