مسؤول سابق في النصر السعودي يُفجر مفاجأة بشأن مسيرة عبد الرزاق حمدالله

أدلى المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، بتصريحات هامة حول المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث كشف أن هناك نية لإبعاده عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي، بقرار من المدرب الكرواتي ألين هورفات.

وقال الصرامي عبر قناة “الرياضية” السعودية “حمد الله يتمرد على النصر، ويشعر بأنه في منطقة أخرى عن باقي اللاعبين ولا يتقبل جلوسه احتياطيًا، المهاجم المغربي يعتقد أن رأس الحربة في نادي النصر أملاك خاصة له ونفس الأمر بشأن ركلات الجزاء احتكار لنفسه فقط، يرى نفسه فوق الكل وهذا لا يجوز مع العالمي”.

وتابع بقوله “لا هذا نادي النصر لا يلعب فيه إلا الرجال لذلك إن ظل يتعامل بهذا الأسلوب سيتم إبعاده لنهاية الموسم كما حدث من مدربينه في المنتخب المغربي”، مختتمًا بقوله “المدرب هورفات قال مثلما قال مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، حمد الله لا ينفع كمستوى فني لدي لاعبين أفضل”.

وكان حمدالله قد غاب عن مباراة النصر والهلال، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز نصراوي بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب مرسول بارك ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغيب المهاجم المغربي عن مران النصر الرئيسي قبل مواجهة الهلال، بعد علمه أن المدرب ألين هورفات سيعتمد على اللاعب رائد الغامدي بشكل أساسي في التشكيلة.