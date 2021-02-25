الميركاتو السعودي | هل تمت إقالة مدرب الاهلي بعد السقوط أمام الشباب؟

تعرض النادي الاهلي لخسارة قاسية في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انهزم من الشباب بنتيجة 3 ـ 0، ليبقى في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الفريق الشبابي صاحب الصدارة.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مجلس إدارة الاهلي سيناقش خلال الساعات القادمة، وفي اجتماع طارئ، العديد من الملفات الساخنة، داخل الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع سيبحث أسباب تراجع نتائج الفريق، ورواتب اللاعبين المتأخرة، ومحاولة حل كل الأزمات قبل استكمال باقي جولات بطولة الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع، لن يناقش على الإطلاق مستقبل المدرب فلادان ميلويفيتش، وأكدت أن المدرب الصربي مستمر مع النادي الجداوي، خلال الفترة القادمة.