الدوري السعودي | هل يتصالح النصر مع الهلال والشباب؟ خبير قانوني يُجيب

تردد في الساعات الماضية إمكانية عقد صلح بين نادي النصر وناديي الشباب والهلال، برعاية لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعلق الخبير القانوني خالد الشعلان على الأمر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال “لا يوجد نص في لائحة الانضباط، تُمارس من خلاله اللجنة، طلب التصالح”، مشددًا على أن لجنة الانضباط، لها اختصاص عام، واختصاص خاص، وفق لائحتها.

وكان النصر قد دخل في أزمة مع إدارة الشباب على خلفية مباراة الفريقين، في الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه رئيس الشباب، خالد البلطان، إتهامًا إلى حسين عبد الغني، المدير التنفيذي بنادي النصر، بإطلاق “ألفاظ” عنصرية، ضد البرازيلي سيبا، نجم الليث.

كذلك شهد ديربي النصر والهلال الأخير مشكلة بين محترف النصر، بيتروس ماتيوس، ومدير الكرة في الهلال، سعود كريري، تم على إثرها طرد الأخير في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق النصراوي بهدف دون رد.