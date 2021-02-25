الدوري السعودي | الجاسر يُعدد أسباب ضرورة عودة كوزمين لتدريب الهلال

ارتبط اسم المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، خلال الأيام الماضية بإمكانية تولي قيادة الهلال السعودي، خلفًا لمواطنه رازفان لوشيسكو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وتحدث الإعلامي الرياضي، عبدالكريم الجاسر، عن رأيه في رفض بعض الهلاليين فكرة التعاقد مع كوزمين؛ كونه مدرب دفاعي، وقال مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الهلال “كوزمين الدفاعي حقق الدوري مرتين مع العين ومرتين مع الأهلي، وأخر دوري قبل شهر مع الفريق الصيني”.

وأضاف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “اسمع كثيرًا كوزمين مدرب دفاعي ما يصلح للهلال.. من يردد ذلك يبني على أدائه مع الزعيم حين حقق الدوري بنصف فريق وليس فريقًا قويًا كما هو الآن ثم أن من يقول هذا الكلام لم يشاهد الفرق التي دربها كوزمين بعد ذلك وكيف تلعب وتحقق البطولات، ثم أنت وش عليك دفاعي ولا هجومي أنت لك البطولات”.

وأنهى بقوله “أول خطوات الاستعداد للموسم المقبل التعاقد مع مدرب جيد وتحديد احتياجات الفريق معه فهو صاحب الكلمة النهائية في مستويات اللاعبين الأجانب الحاليين ومن يحتاج منهم وماذا يريد من مراكز.. أما العمل بطريقة التعاقد وفقًا لرؤيه فلان وعلان وحكم فلان على أداء هذا وذاك فخطأ جسيم!”.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني بترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد بـ 36 نقطة بعد مرور 20 جولة، ويتولى قيادة الفريق حاليًا البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي كان يعمل مدربًا لفريق تحت 19 سنة بالنادي العاصمي.