خاص بـ “الخليج 365”: مصدر يوضح حقيقة أزمة جيوفينكو والهلال السعودي

كشفت مصادر موقع “الخليج 365” حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين الإيطالي، سباستيان جيوفينكو، وإدارة ناديه الهلال السعودي، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، ونية اللاعب فسخ عقده إذا لم يستلم أمواله خلال مدة 10 أيام.

وأوضحت مصادرنا أن هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي أزمة بين جيوفينكو وإدارة الهلال، لافتة إلى أن اللاعب لا يوجد لديه مستحقات مالية متأخرة.

وانضم جيوفينكو صاحب الـ33 عامًا إلى الهلال في يناير 2019، قادمًا من صفوف تورنتو الكندي، حيث سجل 14 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال 74 مباراة رسمية مع الفريق.

وتوج نجم يوفنتوس السابق مع الهلال العام الماضي بالثلاثية التاريخية “دوري المحترفين، دوري أبطال آسيا، كأس الملك”، ويُعتبر من أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق.