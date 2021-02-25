أليسون بيكر يتلقى صدمة موجعة في أسوأ أيامه!

ذكرت الشرطة البرازيلية مساء أمس الأربعاء أن والد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز غرق في بحيرة بالقرب من منزله الذي يقضي فيه عطلته بجنوب البلاد.

وكان جوزيه بيكر 57/ عامًا/ يسبح بالقرب من سد ملحق بمنزله على مشارف قرية رينكاو دو اينفرينو، وتم اعتباره في عداد المفقودين حوالي الساعة الخامسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأرسلت وحدة الإطفاء في كاكابافا دو سول فريقًا للمساعدة في البحث عن بيكر قبل أن يتم تحديد موقع الجثة حوالي الساعة 59ر11 مساء بالتوقيت المحلي، دون وجود شبهة جنائية، بحسب شبكة “اي اس بي ان”.

وإنضم اليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما الإيطالي ونال جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقدم نادي فلومينينسي البرازيلي الذي سبق ولعب ضمن صفوفه حارس المرمى موريل، شقيق اليسون الأصغر، بعد أن لعب الأخير في صفوف نفس الفريق سابقًا، تعازيه للثنائي في وفاة والديهما.

وكتب فلومينينسي عبر حسابه على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي: “تلقينا بحزن شديد نبأ وفاة جوزيه اجوستينو بيكر، والد الحارسين السابقين لفريقنا، أليسون وموريل”.