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بايرن ميونخ يستعيد توماس مولر وسيرج جنابري لأول مرة منذ كأس العالم للأندية

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محمد مصطفى 0 تبليغ

عاد توماس مولر إلى تدريبات بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، اليوم الخميس بعد أن قضى أسبوعين في العزل لإصابته بفيروس كوورونا المستجد.

وأجرى مولر حصة تدريبية منفردة في الملعب التدريبي لبايرن، للمرة الأولى منذ ظهرت إصابته بالعدوى أثناء وجوده في قطر خلال الحملة الناجحة للنادي البافاري نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعاد مولر 31/ عامًا/ إلى ألمانيا قادمًا من الدوحة على متن طائرة خاصة، وأخضع نفسه للعزل المنزلي.

كما عاد سيرج جنابري إلى التدريبات بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة في الفخذ، لكن لم يتضح بعد إمكانية مشاركة اللاعبين في المباراة أمام كولن يوم السبت المقبل بالبوندسليجا.

عودة مولر وجنابري لتدريبات بايرن ميونخ بعد فترة من الغياب
عودة مولر وجنابري لتدريبات بايرن ميونخ بعد فترة من الغياب – صور Afp

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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