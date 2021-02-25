كلوب ينوي مصالحة محمد صلاح ومنحه شارة قيادة ليفربول

شددت عدة تقارير صحفية بريطانية، على أن إصابة عدد من نجوم ليفربول الإنجليزي، يجب أن تمنح نجم وهداف الفريق، محمد صلاح شارة قيادة الريدز.

وعبر صلاح (28 عامًا) عن استيائه من عدم منحه شارة قيادة الفريق، ولو بشكل رمزي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في ديسمبر الماضي، أمام ميتييلاند الدنماركي.

حيث منح المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب شارة القيادة للظهير الأيمن، ترنت ألكسندر أرنولد (22 عامًا)، الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في عام 2016، قبل انضمام النجم المصري للريدز، في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وذكرت صحيفة “صدى ليفربول” البريطانية في تقرير لها تحت عنوان: “ليفربول سيمنح صلاح ما يريد، لو أوفى بوعده للجماهير”، في إشارة لرغبته في حمل شارة القيادة.

وكتب صلاح قبل عدة أيام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب خسارة الريدز (3-1) من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: “لن نجعل هذا الموسم يمر بهذه النتائج، هذا وعدي لكم يا جماهير ليفربول”.

وبالفعل نجح النجم المصري، في قيادة الريدز للفوز بنتيجة (2-0) على لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل الهدف الأول، وتكفل النجم السنغالي، ساديو ماني بإحراز الهدف الثاني.

ورغم تراجع نتائج الحُمر هذا الموسم بشكل كبير، فإن صلاح بقي هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا، وكذا هداف الفريق أوروبياً بـ4 أهداف بالتساوي مع النجم البرتغالي، ديوجو جوتا.

وينتظر صلاح بفارغ الصبر، حمل شارة القيادة، بعد إصابة القادة الرئيسيين للفريق: جوردان هندرسون، فيرجل فان دايك، وجيمس ميلنر.