الامارات | صحيفة برتغالية تؤكد خطورة إصابة لاعب العين ناكاجيما

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برتغالية تؤكد خطورة إصابة لاعب العين ناكاجيما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أوجوغو" البرتغالية عن خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعب فريق بورتو البرتغالي، شويا ناكاجيما المعار لصفوف فريق العين حتى نهاية الموسم الحالي، والتي سيغيب بسببها عن الملاعب لفترة طويلة، في وقت كانت فيه الأنظار تتجه للاعب لحل صداع مركز صانع الألعاب، خاصة بعد أن ساعد تألق "الكومبيوتر الياباني" الفريق في تحقيق الفوز خلال لقائي الشارقة والفجيرة في الجولتين الماضيتين بدوري الخليج العربي، بينما كانت إدارة نادي بورتو إلى جانب المنتخب الياباني يرغبان في أن يستعيد اللاعب مستواه من خلال الإعارة.

وقالت الصحيفة البرتغالية إن طبيعة إصابة اللاعب هي كسر في شظية القدم، بالإضافة إلى تلف في الأربطة، بينما لم يصدر نادي العين إي بيان توضيحي جديد عقب البيان الأول الذي أعلن فيه إصابة اللاعب. وكان ناكاجيما تعرض للإصابة خلال الحصة التدريبية التي أقيمت الاثنين الماضي ضمن التحضيرات لمواجهة الظفرة، وجاءت الإصابة نتيجة تدخل بينه وبين أحد اللاعبين نقل على أثرها اللاعب للمستشفى وخضع للفحوصات الطبية التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.

ودخل مدرب المنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو على الخط، إذ عبر عن تحسره للإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي، متمنياً أن يتعافى سريعاً حتى يعود للملاعب لمواصلة نشاطه، وقال في تصريحات صحافية نشرها موقع "ديلي الياباني": "سمعت أنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، كنت أتمنى ان تساعده فرصة الانتقال لنادي العين لتحسين حالته واستعادة مستواه قبل العودة للمنتخب الوطني".

وأضاف مورياسو الذي يقود "الساموري" منذ منتصف عام 2018: "أنه لأمر صادم أن يتعرض لهذه الإصابة، أنها مؤلمة بكل تأكيد، كل ما أتمناه هو أن يتعافى سريعاً وأن يستعيد مستواه". وتشكّل إصابة ناكاجيما صدمة كبيرة لطموحات العين في المنافسة على لقب الدوري، إذ إن الوافد الجديد أسهم بشكل كبير في الفوزين الماضيين على الشارقة والفجيرة، وانضم اللاعب الياباني لقائمة طويلة من المصابين في فريق العين يتقدمهم القائد، إسماعيل أحمد ولاعب الوسط أحمد برمان.

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