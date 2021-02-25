ماتيتش: بوغبا سبب تأخيري وعليه أن يدفع نصف الغرامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

كشف اللاعب نيمانيا ​ماتيتش​ أنه أجبر نفسه على دفع غرامة في مانشستر يونايتد، لكن لاعب الوسط الصربي يلوم زميله بول ​بوغبا​ على تأخره عن إجتماع الفريق.



وقال ماتيتش: "يجب أن أقول، قبل مباراة نيوكاسل مباشرة، فرضت غرامة على نفسي. لقد تأخرت عن الاجتماع لمدة ثانيتين، والقواعد هي نفسها للجميع. اضطررت إلى فرض غرامة على نفسي، لأنهم أمسكوا بي".

وأضاف: "لقد تأخرت عن الاجتماع. كنت أتحدث مع بول أمام الغرفة حيث كان الاجتماع يُعقد، لذلك سأطلب منه دفع 50 في المائة من الغرامة. لا أعرف ما إذا كان سيقبل".