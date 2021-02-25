دفعة معنوية لسان جيرمان بشأن حالة نيمار 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

تلقى نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، دفعة معنوية بشأن حالة البرازيلي الدولي ​نيمار​ جونيور، نجم الفريق.



وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن نيمار شارك في مران الفريق اليوم، في أول اختبار له منذ إصابته في مباراة كان بكأس فرنسا يوم 10 شباط الماضي.

وأضافت أن مشاركة نيمار في المران مؤشر جيد، بحيث أن برنامج تعافيه يسير في الاتجاه الصحيح.

في المقابل، تأكد غياب آنخيل دي ماريا عن المباراة القادمة ضد ​ديغون​ في الدوري لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة، حيث تدرب منفردا برفقة مواطنه الأرجنتيني لياندرو باريديس الذي سيغيب ايضاً بسبب الإيقاف، وبابلو سارابيا الذي يتعافى من إصابة في القدم.