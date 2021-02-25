منتخب الهند يواجه الاردن وعمان وديا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

كشف الاتحاد الهندي لكرة القدم عن خوض المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام عمان و​الإمارات​، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة ل​كأس العالم 2022​ في قطر و​كأس آسيا 2023​ في الصين.



وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأسيوي، فإن المنتخب الهندي سيقيم معسكراً تدريبياً في دبي اعتباراً من 15 مارس/اذار، حيث يتقابل مع عمان يوم 25 مارس/اذار ثم يواجه الإمارات بعدها بأربعة أيام.

ويلعب المنتخب الهندي ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات الأسيوية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط من خمس مباريات، في حين تتصدر قطر الترتيب برصيد 16 نقطة من ست مباريات، ويمتلك منتخب عمان 12 نقطة من خمس مباريات وتحل أفغانستان ثالثة برصيد أربع نقاط.