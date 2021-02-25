تيليمانز عن البقاء في ليستر: لما لا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

ألمح اللاعب يوري ​تيليمانز​ إلى أن مستقبله على المدى الطويل سيكون في ​ليستر سيتي​ على الرغم من إثارة الحديث عن الاهتمام من خارج ملعب كينغ باور.



وقال تيليمانز عندما سئل عما إذا كان يرى نفسه باقيا: "نعم، لماذا لا؟ لدي في هذا النادي أفضل بيئة يمكنني الحصول عليها، خاصة مع ملعب التدريب الجديد هذا. الناس من حولك يريدون الأفضل لك فقط".

وأضاف: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا. أنا أستمتع بالأمور حقا. سنرى ما سيأتي في المستقبل. لكني أعتقد أن البيئة مثالية للفوز بالألقاب. لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل لكني أعتقد أن كل شيء حول النادي وداخل النادي يساعد على الفوز".