أرقام لافتة ومهمّة قبل قمّة روما وميلان في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

تتوجه الأنظار يوم الأحد لمواجهة روما و​ميلان​، في قمّة الجولة الـ24 من الدوري الايطالي.



ودعونا نلقي نظرة على أبرز الأرقام الخاصة بهذه المواجهة:

- بعد التعادل 3-3 في الذهاب، لم يسبق ان تعادل الفريقين ذهابا وإيابا منذ موسم 1999-2000.

- روما تحت قيادة ​باولو فونسيكا​ حقق الفوز الموسم الماضي على ميلان في الأولمبيكو. آخر مدرب، حقق الفوز مرّتين متتاليتين في الأولمبيكو على ميلان هو فابيو كابيلو عام 2003.

- روما أكثر فريق هذا الموسم حقق نقاطا على أرضه (30 نقطة) وميلان أكثر من حقق نقاطا خارج أرضه (28).

- روما لم يخسر على أرضه في آخر 16 مباراة (12 إنتصارا و4 تعادلا). أطول مدّة على هذا الصعيد منذ العام 2017 (24 مباراة).

- ميلان خسر 4 مباريات منذ بداية العام 2021. منذ العام 1936 لم يخسر 5 مباريات بعد أول شهرين من السّنة.

- ميلان قد يخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري دون أن يسجّل أي هدف لأول كمرة منذ العام 1967.

- في حال سجّل ​جوردان فيريتو​، سيكون أول لاعب "خط وسط" فرنسي يصل للهدف رقم 10 أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2018-2019 (بوغبا، توفان، أودين).

- ​ايدين دزيكو​ لم يسجل في آخر 6 مباريات له في الدوري. أسوأ رقم حصل في العام 2019 (9مباريات متتالية).

- ​زلاتان ابراهيموفيتش​ لم يسجل في آخر مباراتين لميلان. فقط مرّة واحدة، منذ قدومه في العام 2020، فشل بالتسجيل لثلاث مباريات متتالية (ضد نابولي، بارما وبولونيا).