ورطة مالية لادارة برشلونة السابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن تفاصيل ورطة مالية وقع فيها مجلس الإدارة السابق لبرشلونة برئاسة جوسيب ماريا ​بارتوميو​.



وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة البرشا منحت (وكيل اللاعبين) جوسيب ماريا ​مينغويلا​ الابن، عمولة 10 ملايين يورو، مقابل دوره في التفاوض لحسم صفقة البرازيلي ​مالكوم​ دي أوليفيرا.

ونص العقد بين الطرفين على أنه لن يتم دفع هذه المبالغ إلا في حالة توقيع مالكوم لبرشلونة.

وأضافت، تم توقيع هذا العقد في 2 تموز 2018، لكن بعد التواصل مع مينغويلا كشف أن عمولته الحقيقية تصل لأكثر بقليل من مليون يورو.

واوضح ان المبلغ المتبقي تم استخدامه لدفع غرامات لنادي روما"، بعدما خطف النادي الكتالوني اللاعب الذي كان متجهاً لنادي العاصمة الايطالية.

وذكرت مصادر رسمية داخل برشلونة، أن المبلغ الإجمالي للعمولة وصل لـ8.4 مليون يورو.