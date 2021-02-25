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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راشفورد يكشف عن شريكه في التدريب على ركلات الجزاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
كشف اللاعب ماركوس راشفورد أن زميله دين هندرسون هو شريكه الرئيسي في التدريب على ركلات الجزاء في مانشستر يونايتد، لافتا إلى أنه مقتنع بأنه يستطيع "التسجيل ضد أي فريق" من ركلة الجزاء.
وقال راشفورد: "نحن نتدرب مع بعضنا البعض. أحب دائمًا أن أتدرب ضد دين وجويل لأنهما، على الأرجح من بين جميع حراس المرمى، يعرفانني جيدًا وطريقة التدريب وأشياء من هذا القبيل".
وأضاف: "إذا تمكنت من التسجيل ضدهما، فأنا أعلم أنه يمكنني التسجيل ضد أي شخص، لذلك علي اختبار نفسي ضد هؤلاء الرجال".