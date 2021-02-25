راشفورد يكشف عن شريكه في التدريب على  ركلات الجزاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

كشف اللاعب ماركوس ​راشفورد​ أن زميله دين هندرسون هو شريكه الرئيسي في التدريب على ركلات الجزاء في مانشستر يونايتد، لافتا إلى أنه مقتنع بأنه يستطيع "التسجيل ضد أي فريق" من ركلة الجزاء.



وقال راشفورد: "نحن نتدرب مع بعضنا البعض. أحب دائمًا أن أتدرب ضد دين وجويل لأنهما، على الأرجح من بين جميع حراس المرمى، يعرفانني جيدًا وطريقة التدريب وأشياء من هذا القبيل".

وأضاف: "إذا تمكنت من التسجيل ضدهما، فأنا أعلم أنه يمكنني التسجيل ضد أي شخص، لذلك علي اختبار نفسي ضد هؤلاء الرجال".