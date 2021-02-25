الاتحاد الايطالي يؤجّل مواجهة تورينو وساسوولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

قرّر الاتحاد الايطالي لكرة القدم تأجيل مباراة ​تورينو​ و​ساسوولو​ يوم الجمعة في الجولة الـ24 من الدوري الايطالي، وكذلك بسبب وجوجد 7 إصابات ب​فيروس كورونا​ في صفوف الغراناتا.



وأشار الإتحاد الإيطالي إلى أن المباراة ستقام في الـ17 من شهر آذار/مارس المقبل بتمام الساعة الـ15:00

يذكر ان مباراة الذهاب إنتهت بين الفريقين بنتيجة التعادل 3-3 على ملعب مابي ستاديوم.

وكان الانتر، قد أعلن عن إصابة الاداري بييرو أوزيليو، وأليساندرو أنتونيللو، ومحامي النادي كابيلليني وأحد الموظفين في الجهاز الفني بفيروس كورونا، بالاضافة إلى المدير الرياضي بيبي ماروتا.