اليونايتد يزاحم برشلونة على صفقة دفاعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

دخل نادي مانشستر يونايتد المنافس في منافسة قوية للحصول على صفقة دفاعية من ​الدوري الاسباني​ في الصيف المقبل.



ويبحث اليونايتد عن مدافع جيد قادر على سد الثغرات التي يعاني منها الفريق الإنكليزي تحت قيادة المدرب أولي غونار سوسكاير.

ويضع اليونايتد عينه على مدافع فريق إشبيلية، جول ​كوندي​، واشارت أكدت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية الى أن مانشستر يونايتد لم ينسحب من الصفقة.

واضافت ان مهمة اليونايتد ليست سهلة خاصة في ظل اهتمام اندية كبرى بخدماته مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.

وسيناقش المسؤولون في اليونايتد إمكانية ضم كوند نهاية الموسم الجاري، مع سولسكاير لاتخاذ القرار النهائي حول الصفقة.