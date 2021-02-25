الإصابة تجبر ديبالا على السفر إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

أفادت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس باولو ​ديبالا​ سافر إلى مدينة برشلونة لمقابلة طبيب متخصص بشأن الإصابة في الركبة.



وصل ديبالا، 27 عامًا، إلى المدينة الإسبانية اليوم وسيجتمع مع الدكتور رامون كوجات للتشاور بشأن الإصابة المزعجة.

في حين يستمر غياب الأرجنتيني لمدة شهرين، دون تحسّن ملحوظ لحالته.

وقد أصيب المهاجم في ركبته خلال آخر ظهور تنافسي له مع يوفنتوس في 10 كانون الثاني، في مباراة ضد ساسولو، حيث تم إجبار ديبالا على الخروج في نهاية الشوط الأول.