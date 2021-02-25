هالاند يتصدّر ترتيب هدافي دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدور الـ16 من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​، أصبح ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم كالتالي:



يتصدر ​ايرلينغ هالاند​ مهاجم بوروسيا دورتموند اللائحة برصيد 8 أهداف، بعد ثنائيّته أمام اشبيلية، من ثم ياتي ​أوليفير جيرو​ مهاجم تشيلسي برصيد 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف لألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس و وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

أما تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو فيملك في رصيده 5 اهداف، وكذلك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أما اللاعبين الذين يملكون في رصيدهم 4 أهداف هم: محمد صلاح، ​كريستيانو رونالدو​، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.