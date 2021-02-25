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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند يتصدّر ترتيب هدافي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أصبح ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم كالتالي:
يتصدر ايرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند اللائحة برصيد 8 أهداف، بعد ثنائيّته أمام اشبيلية، من ثم ياتي أوليفير جيرو مهاجم تشيلسي برصيد 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف لألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس و وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.
أما تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو فيملك في رصيده 5 اهداف، وكذلك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
أما اللاعبين الذين يملكون في رصيدهم 4 أهداف هم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.