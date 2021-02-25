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هالاند يتصدّر ترتيب هدافي دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدور الـ16 من مسابقة ​​، أصبح ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم كالتالي:

يتصدر ​ايرلينغ هالاند​ مهاجم بوروسيا دورتموند اللائحة برصيد 8 أهداف، بعد ثنائيّته أمام اشبيلية، من ثم ياتي ​أوليفير جيرو​ مهاجم برصيد 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف لألفارو مهاجم يوفنتوس و وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد والبرازيلي لاعب باريس سان جيرمان.

أما تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو فيملك في رصيده 5 اهداف، وكذلك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أما اللاعبين الذين يملكون في رصيدهم 4 أهداف هم: محمد صلاح، ​​، ليونيل ، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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