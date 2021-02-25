انباء سارة لـ برشلونة قبل موقعة اشبيلية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

تلقى نادي برشلونة الاسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان انباءاً سارة في التدريبات الجماعية، استعداداً لمواجهة ​اشبيلية​ ضمن الجولة 25 من ​الدوري الاسباني​ على ملعب "سانشيز بيزخوان".



ووفقاً لصحيفة "سبورت" الاسبانية، فان البرشا استعاد خدمات مدافعه رونالد ​اراوخو​، حيث شارك في جزء من المران الجماعي اليوم.

واضافت، أنه من الممكن أن يشارك أراوخو في مباراة إشبيلية، وفقًا لحالته الفنية والبدنية ورؤية الجهاز الفني بقيادة كومان.

وتعرض الأوروغوياني الدولي لالتواء في الكاحل الأيسر وغاب عن آخر 5 مباريات أمام إشبيلية (كأس ملك إسبانيا)، باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا) و3 مباريات في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس، قادش وإلتشي.