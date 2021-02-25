تحديد موعد مواجهة الزّمالك والاهلي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

كشفت لجنة المسابقات في ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ عن موعد ومكان مباراة قمة الدور الأول بين ​الأهلي​ و​الزمالك​ والمؤجلة من الجولة الرابعة من ​الدوري المصري​.



وتحدد إقامة مباراة القمة المؤجلة على ستاد القاهرة الدولي يوم 18 أبريل/نيسان المقبل.

اتحاد الكرة كان قد أعلن في بيان رسمي اقتراحه على الجهات الأمنية بإقامة قمة الأهلي والزمالك بالدور الأول في شهر رمضان المقبل.

وتأجلت مباراة قمة الدور الأول بقرار من الجهات الأمنية في ظل الانشغال بتأمين احتفالات أعياد رأس السنة من عام 2021.