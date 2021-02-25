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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد مواجهة الزّمالك والاهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد ومكان مباراة قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وتحدد إقامة مباراة القمة المؤجلة على ستاد القاهرة الدولي يوم 18 أبريل/نيسان المقبل.
اتحاد الكرة كان قد أعلن في بيان رسمي اقتراحه على الجهات الأمنية بإقامة قمة الأهلي والزمالك بالدور الأول في شهر رمضان المقبل.
وتأجلت مباراة قمة الدور الأول بقرار من الجهات الأمنية في ظل الانشغال بتأمين احتفالات أعياد رأس السنة من عام 2021.