منصور بن محمد: تنظيم الطواف العالمي يؤكد ثقة العالم بالإمارات

رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بنخبة الفرق العالمية المشاركة في النسخة الثالثة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية من مختلف الجنسيات، التي تتنافس للفوز بلقب الطواف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن الفئة العالمية. جاء ذلك بمناسبة مرحلة دبي من طواف الإمارات الذي انطلقت جولته الأولى من العاصمة أبوظبي مروراً بإمارات الدولة. ويخوض المشاركون اليوم المرحلة السادسة التي تنطلق من جزر ديرة صباح الجمعة، وتستمر لمسافة 165 كيلومتراً وصولاً إلى نقطة نهاية المرحلة السادسة، وتتويج أصحاب المراكز الأولى وأسرع زمن في المرحلة في جزيرة النخلة الفريدة من نوعها، بعد أن قدموا مستويات رائعة خلال المراحل الخمس الماضية التي شملت عدداً من مدن الدولة. وأكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن تنظيم النسخة الثالثة من الطواف على مدار 7 أيام ولمسافة 1045 كيلومتراً في مختلف مناطق الدولة، في هذا الوقت بالذات، يؤكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم حدث رياضي عالمي بمشاركة واسعة ولمسافات خارجية طويلة في مناطق متنوعة ما بين شوارع حديثة واسعة، ومناطق صحراوية وأخرى جبلية وساحلية، كما أن مشاركة نخبة الدرّاجين والفرق العالمية واعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، طواف الإمارات العالمي ضمن أجندته السنوية، يؤكد ثقة العالم بقدرات دولة الإمارات على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى من خلال دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتوفير جميع عوامل النجاح وفي مقدمتها الإجراءات الاحترازية الدقيقة، إضافة إلى المواقع المتميزة في مختلف إمارات الدولة من مناطق جغرافية طبيعية متنوعة، ومناطق سياحية وشوارع حديثة آمنة. وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمستوى الذي قدمه الدراجون العالميون خلال الطواف الجاري، وتمنى للمشاركين فيه من دراجين ومدربين وفنيين وإعلاميين، الاستمتاع بأجمل المناطق التي يمرون بها في مختلف مدن الدولة، وخوض منافسات قوية تؤكد مدى التطور الذي وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات والعالم، والعودة إلى دولهم بذكريات جميلة عن دولة الإمارات التي أصبحت ملتقى العالم ومركزاً لإقامة مختلف الفعاليات الدولية الرياضية وغير الرياضية، على مدار العام، وكذلك عن دبي المدينة الصديقة للدراجات الهوائية والوجهة المفضلة لهواة هذه الرياضة، للتدريب وقضاء الإجازات العائلية فيها.