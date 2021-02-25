اتحاد الكرة يحدد موعد قمة الأهلي والزمالك بالدوري ومواعيد مباريات الكأس المؤجلة

الشارقة - اميمة ياسر -



حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بحيث تقام فى 14 أبريل المقبل حيث يلتقي الاهلى مع النصر فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام ، بينما يلتقى بيراميدز مع العبور بالقليوبية فى نفس اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالتاسعة والنصف أيضاً فيما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى التاسعة والنصف أيضاً بنفس اليوم على ستاد القاهرة الدولى .

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

وتقام أيضا يوم 10 مايو مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.

وحصل الرباعي " الإسماعيلي والاوليمبي وإنبي وحرس الحدود" كل منهم على لقبين فقط، وجاء الدراويش في مركز الوصافة 4 مرات، وإنبي والاوليمبي كل منهم مرتين، وأكتفي فريق الحدود بحصد اللقب مرتين فقط دون وصافة.

وحصل النادي المصري على اللقب مرة واحدة في تاريخه وجاء في مركز الوصافة 8 مرات.

وتساوي فريقي القناة والترام في حصد اللقب والوصافة مرة واحدة في كل منهم.