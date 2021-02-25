شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإنتاج الحربى وإنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإنتاج الحربى وإنبى بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام على استاد الأهلى والسلام والمؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، وشهدت الدقائق العشرة الاولى من المباراة غياب الفرص التهديفية وبعدها محاولات على استحياء من لاعبي إنبي لتسجيل الهدف الأول لكن دون جدى ثم حاول لاعبو الانتاج الحربى الضغط لتسجيل هدف دون خطورة حقيقية على الشباك.

وبدأ الانتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمد الغندور ، خط الدفاع: محمد طارق أبو العز ومحمد بازوكا، ومحمد تاحا وأحمد علي.

خط الوسط: عبدالرحمن اللمبي وحميد ماو، وأحمد عفيفي ومصطفى البدري، ومحمد فييرا ، خط الهجوم: مامادو أنياس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إبراهيم عبدالخالق وعلي فتحي، ومعاذ الحناوي ومحمد سوسته ومحمد عبدالمجيد، ومحمد رمضان ووجيه عبدالحكيم، ومحمد الشحات، وعبدالرحمن أسامة.

أما تشكيل إنبي، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، الذي يغيب عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويتولى المسئولية مساعداه ممدوح المحمدي ومجدي علام جاء تشكيله على النحو التالي:حراسة المرمى: محمود جاد ، خط الدفاع: أحمد قاسم وزياد بو غطاس، وإبراهيم يحيى وكريم فؤاد ، خط الوسط: عبدالرحمن عامر ومصطفى عادل، وكريم طارق ودينوبيتر جودي، وجون إبيوكا ، خط الهجوم: محمد مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالعزيز البلعوطي وهشام عادل، ومحمود نعيم وإبراهيم جلال، ومهاب ياسر وجرجس صالح، وزياد كمال ومحمد توكل، ومحمد شريف.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده وائل شعبان ومصطفى عبدالعظيم ومعهم أحمدعبدالسميع حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 18 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبي في 6 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 17هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

انتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 أكتوبر 2019 ، فيما انتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدفين دون رد سجلهما رامى صبرى وأحمد على فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام بالجولة 21 للمسابقة فى 21 اغسطس 2020.