شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل أليو ديانج عن الأهلى بعد عرض جالطة سراى التركى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث يعلو فى الشارع الأهلاوى على مصير المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر الذى اذاعت تقارير صحفية تلقيه عروض مميزة للرحيل عن القلعة الحمراء لاسيما أنه أحد أهم العناصر الرئيسية فى تشكيلة الأهلى منذ قدومه للقلعة الحمراء، وفى السطور التالية نلقى الضوء حول كواليس هذا الملف.

س: متى تعاقد الأهلى مع أليو ديانج ؟

ج: كان الأهلى قد تعاقد مع أليو يانج مقابل مليون و100 ألف دولار قادما من مولودية الجزائر فى الانتقالات الصيفية فى عام 2019.

س: ماذا قدم أليو ديانج مع الأهلى هذا الموسم ؟

ج: خاض أليو ديانج مع الأهلى هذا الموسم 16 مباراة فى جميع المسابقات، 9 مباريات فى الدورى، و4 فى دورى أبطال أفريقيا، و3 لقاءات فى كأس العالم للأندية، استطاع خلالها تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله كان أمام سونيديب.

س: هل تلقى ديانج عروض احتراف للرحيل عن الاهلى؟

ج: أكدت صحيفة "TaK Vim"التركية، أن أليو ديانج نجم خط وسط الأهلى، محط اهتمام فريق جالطة سراى لضمه على طريقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أضافت، أن ديانج خطف أنظار كشافى جالطة سراى التركى، خلال متابعتهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وقدموا تقريراً إيجابياً عن النجم المالى إلى الجهاز الفنى بقيادة فاتح تريم، لاتخاذ قرار حاسم بشأن بدء المفاوضات الرسمية مع الأحمر.

س: كيف رد الاهلى على عروض رحيل ديانج ؟

ج: نفى الاهلى وصول أى عرض رسمى للتعاقد مع ديانج مؤكداً أن الامر لايعدو سوى اجتهادات صحفية وأن هناك رغبة فى القلعة الحمراء للإبقاء على القوام الرئيسى للفريق.

س: ماذا قدم ديانج مع منتخب مالى ؟

ج: لعب ديانج بقميص منتخب مالي في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

س: متى ينتهى تعاقد ديانج مع الاهلى ؟

ج: جدد الأهلي تعاقده مع أليو ديانج لمدة موسمين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ليستمر لفترة أطول في صفوف حامل لقب دوري الأبطال والنادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا.

س: ماذا قدم ديانج خلال الرحلة الاهلاوية ؟

ج: مع الأهلى لعب اليو ديانج 57 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى، وجاءت أهدافه في شباك سونديب وكانو سبورت وبيراميدز، ونجح فى التتويج مع الأهلى بالدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية.