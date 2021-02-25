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محمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده ابنه: الأكثر وسامة فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق وسيراميكا الحالى، بعيد ميلاد ابنه ياسين، الذى أكمل اليوم 5 سنوات، متمنيا عيد ميلاد سعيد لابنه، الذى وصفه بأنه الابن الأوسم فى العالم.

محمد إبراهيم وابنه ياسين
محمد إبراهيم وابنه ياسين

ونشر إبراهيم، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة من الصور التى جمعته مع ابنه، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للابن الأكثر وسامة فى هذا العالم.. ياسين محمد إبراهيم".

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من ناحية أخرى أكد هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا، أنه حقق هدفه مع الفريق الصاعد حديثاً إلى الدورى العام، فى جذب المشجعين لمتابعتهم بالدورى فى ظل الأداء الذى يقدمه، وقال شعبان فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": دخلنا فى معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمباراة المصرى عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، وكان هدفنا تقديم أداء يجعل المشاهد المصرى يحب يتفرج علينا، ووصلنا إلى مرحلة جيدة ونسعى لتطوير الأداء، وواجهنا صعوبات كثيرة بسبب عدم وجود فترة إعداد مناسبة.

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أضاف هيثم شعبان متحدثاً عن مستوى صالح جمعة وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم: صالح ومحمد إبراهيم وأحمد ياسر يقدمون مستويات وشخصية مميزة جدا مع الفريق ولديهم خبرات كبيرة، وننتظر منهم نتائج أفضل فى المرحلة المقبلة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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