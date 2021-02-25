تأهيل حازم إمام ومشاركة الونش وشيفو ضمن مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استأنف الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، جلسة خاصة مع اللاعبين بحضور معاونيه وعبدالحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات، حيث طلب من اللاعبين غلق ملف التعادل أمام توينجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، والتركيز حاليا على مواجهة وادي دجلة في مسابقة الدوري.

وخاض الفريق تدريباته الجماعية، وخضع لاعبو الفريق لبعض التدريبات البدنية وبدون كرة تحت إشراف جوزيه بيدرو مسؤول الأحمال بالفريق، ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

وفي سياق متصل، واصل حازم إمام لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات، حيث خضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب بالإضافة لبعض التمارين الآخرى تحت إشراف عمرو المطرواي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق.

كما شارك الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي في التدريبات، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، حيث أصبح الثنائي جاهز للمشاركة في المباريات القادمة على حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق.

من ناحية أخرى، قام الجهاز الفني للفريق بتصعيد السيد عطية حارس مرمى فريق الشباب بالنادي مواليد 99 للمشاركة في المران الجماعي.

وشارك اللاعب في تدريبات الحراس رفقة الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، جمعها بعد خوض 12 جولة (حقق الفوز في 9، تعادل في 2 وخسر في واحدة).