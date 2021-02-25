إنبي يهدر فرصة دخول المربع الذهبي بالتعادل أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أهدر فريق إنبي فرصة الدخول للمربع الذهبي وحتى ولو بصورة مؤقتة بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد we الأهلي السلام" ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن من مسابقة دوري we المصري.

إنبي رفع رصيده إلى 19 نقطة في جدول الدوري ليصبح على المركز السابع من جدول الدوري، في المقابل ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة العاشرة ليصبح في المركز السادس عشر متفوقًا على الإسماعيلي برصيد نقطة والذي تراجع للمركز قبل الأخير.

تشكيل الإنتاج الحربي: محمد عصام الغندور - طارق أبو العز - محمد تاحا - محمود بازوكا - أحمد علي - عبدالرحمن اللمبي - حميد ماو - أحمد عفيفي - مصطفى البدري - ممادو نياص - محمد فييرا.

تشكيل إنبي: محمود جاد - كريم فؤاد - إبراهيم يحيي - زياد بو غطاس - أحمد قاسم - عبد الرحمن عامر - مصطفى كامل - كريم طارق - جون أوبري - دينو بيتر - محمد المرسي.