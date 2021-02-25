موسيماني يوجه رسالة للجماهير عقب الخسارة من سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

غرد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" بعد عودة الفريق من تنزانيا.

وكتب موسيماني عبر "تويتر" مقتبسًا مقولة للزعيم نيلسون مانديلا :"لا تخسر أبدًا، إما أن تفوز أو تتعلم".

وأضاف :"استجمع قواك دائمًا عندما يكون الأمر صعبًا وكن متواضعًا في النصر".

وكان الأهلي خسر في مباراة سيمبا الماضية بهدف دون رد في لقاء أقيم الثلاثاء الماضي ضمن حسابات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الأهلي في الترتيب الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب إلا أن الفريق الأحمر خاض تسع مباريات في البطولة.