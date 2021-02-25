"القرار وشيك".. باريس يكشف تطورات تجديد عقد مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن مفاوضات تجديد عقد كيليان مبابي تسير في طريقها الصحيح، مضيفًا أن القرار سيتم الإعلان عنه قريبًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 22 عاما بنهاية شهر يونيو 2022، ويحاول النادي الباريسي تجديد عقده للإبقاء على خدماته في ملعب الأمراء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" فإن ليوناردو أكد أن المحادثات مع نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي تسير في الطريق الصحيح، مضيفًا أن النادي سيعلن قريبا قراره بشأن مستقبل الفرنسي الشاب.

وقال المدير الرياضي لباريس في تصريحات صحفية: "لقد فوجئت بالأحكام المتعلقة بكيليان، نتحدث منذ فترة طويلة".

وأضاف: "موقفنا واضح، نحن نعرف ما نريد، سنصل إلى اللحظة التي سيتم فيها اتخاذ القرار، لدينا انفتاح جيد للحوار.. سنقرر قريبا".

وبشأن نيمار، قال ليوناردو: "نحن على الطريق الصحيح، العقد لم يوقع بعد لكننا وصلنا إلى نقطة جيدة سويا".

جدير بالذكر أن مبابي ارتبط بالرحيل عن باريس سان جيرمان وسط اهتمامات جادة من ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي الشاب.ش