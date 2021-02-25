رئيس النجوم يكشف مستقبل موهبته من الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، أن نادي بنفيكا لا يزال يرغب في ضم كريم فؤاد المعار لصفوف إنبي في الموسم الجاري.

وأضاف الطويلة في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن عرض بنفيكا مستمر من أجل ضم كريم فؤاد بداية من الموسم المقبل.

وأشار رئيس النجوم خلال تصريحاته، إلى أنه لم يتفق مع الأهلي بشأن بيع اللاعب للقلعة الحمراء، مشددًا أن اللاعب لم يوقع للأهلي مثلما تردد.

وأوضح، أن كريم فؤاد يعلم بوجود عرض بنفيكا إلى إمكانية مشاركته في الأولمبياد المقبل مما يعني إتاحة الفرصة له لتسويق نفسه.

ويلعب كريم فؤاد في صفوف إنبي على سبيل الإعارة إلا أن عقد الإعارة سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط كريم فؤاد بالانتقال لصفوف الأهلي خاصة أن اللاعب الشاب يتميز بالمشاركة في مركز الظهير الأيسر والأيمن.