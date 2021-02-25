ماذا ينتظر الزمالك قبل مباراتي القمة؟ بيراميدز وحسم أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد 7 جولات جديدة ببطولة دوري we المصري، كما استقرت على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

بينما قررت اللجنة أن تقام مباراة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك بالجولة الـ21 في العاشر من شهر مايو المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ماذا ينتظر الزمالك قبل مباراتي القمة؟

عقب خوض الزمالك منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا أمام الترجي والمقرر لها يوم 6 مارس المقبل، سيواجه الفريق الأبيض فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مؤجلات الجولة الـ15 على ملعب ستاد القاهرة.

خلال الفترة بين 16-17 مارس سيخوض الزمالك مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفا على الترجي التونسي.

خلال الفترة بين 22 وحتى 30 مارس فترة توقف دولي، وخوض منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

يستأنف الزمالك نشاطه بخوض مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال أمام مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بين الثاني والحادي عشر من شهر أبريل المقبل.

في الرابع عشر من شهر أبريل، سيخوض الزمالك مباراة دور الـ32 من كأس مصر أمام حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء على ستاد القاهرة.

في الثامن عشر من شهر أبريل، سيستضيف الزمالك نظيره الأهلي في مباراة القمة المؤجلة من الاسبوع الرابع، على أن تقام المواجهة في ستاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

كما تقرر أن يخوض الزمالك 3 مواجهات أخرى ضد الإنتاج الحربي، البنك الأهلي، المقولون العرب وبيراميدز قبل مباراة القمة الثانية التي تحدد إقامتها في التاسعة والنصف مساء يوم 10 مايو المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وفيما يلي جدول مباريات الزمالك:

6 مارس الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام الترجي التونسي.

11 مارس- الزمالك وسيراميكا مؤجلة الجولة الـ15.. ستاد القاهرة (7:30).

16-17 مارس الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام الترجي التونسي.

22-30 مارس: فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتي كينيا وجزر القمر.

2-3 أبريل الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام مولودية الجزائر.

9-11 أبريل الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام توينجيت السنغالي.

14 أبريل- الزمالك وحرس الحدود بدور الـ32 بكأس مصر.. ستاد القاهرة (9:30).

18 أبريل- الزمالك والأهلي مؤجلة الجولة الـ4.. ستاد القاهرة (9:30).

22 أبريل- الإنتاج الحربي والزمالك مؤجلة الجولة الـ16.. ستاد السلام (9:30).

26 أبريل- الزمالك والبنك الأهلي مؤجلة الجولة الـ17.. ستاد القاهرة (9:30).

29 ابريل- الزمالك والمقاولون العرب مؤجلة الجولة الـ18.. ستاد القاهرة (9:30).

2 مايو- الزمالك وبيراميدز الجولة الـ19.. ستاد القاهرة (9:30).

6 مايو- الزمالك وسموحة بالجولة الـ20.. ستاد القاهرة (9:30).

10 مايو- الأهلي والزمالك بالجولة الـ21.. ستاد القاهرة (9:30 مساء).