ماذا ينتظر الأهلي قبل مباراتي القمة؟ أفريقيا وصدامات أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد 7 جولات جديدة ببطولة دوري we المصري، كما استقرت على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

بينما قررت اللجنة أن تقام مباراة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك بالجولة الـ21 في العاشر من شهر مايو المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ماذا ينتظر الأهلي قبل مباراتي القمة؟

عقب خوض الأهلي منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا أمام فيتا كلوب والمقرر لها أحد يومي 5-6 مارس المقبل، سيحل ضيفًا على الإسماعيلي في ستاد الإسكندرية لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الـ12، على أن تقام المباراة في السابعة والنصف مساء العاشر من شهر مارس.

خلال الفترة بين 16-17 مارس سيخوض المارد الأحمر مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي.

خلال الفترة بين 22 وحتى 30 مارس فترة توقف دولي، وخوض منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

يستأنف الأهلي نشاطه بخوض مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بين الثاني والحادي عشر من شهر أبريل المقبل.

في الرابع عشر من شهر أبريل، سيخوض الأهلي مباراة دور الـ32 من كأس مصر أمام نادي النصر في التاسعة والنصف مساء على ستاد السلام.

في الثامن عشر من شهر أبريل، سيحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في مباراة القمة المؤجلة من الاسبوع الرابع، على أن تقام المواجهة في ستاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

كما تقرر أن يخوض الأهلي 3 مواجهات أخرى ضد المصري، الجونة، غزل المحلة والاتحاد السكندري قبل مباراة القمة الثانية التي تحدد إقامتها في التاسعة والنصف مساء يوم 10 مايو المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي:

5-6 مارس الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام فيتا كلوب.

10 مارس- الإسماعيلي والأهلي مؤجلة الجولة الـ12.. ستاد الأسكندرية (7:30).

16-17 مارس الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام فيتا كلوب.

22-30 مارس: فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتي كينيا وجزر القمر.

2-3 أبريل الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام المريخ السوداني.

9-11 أبريل الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا أمام سيمبا التنزاني.

14 أبريل- الأهلي والنصر بدور الـ32 بكأس مصر.. ستاد السلام (9:30).

18 أبريل- الزمالك والأهلي مؤجلة الجولة الـ4.. ستاد القاهرة (9:30).

21 أبريل- الأهلي وسموحة مؤجلة الجولة الـ11.. ستاد السلام (9:30).

24 أبريل- إنبي والأهلي مؤجلة الجولة الـ13.. ستاد بتروسبورت (9:30).

27 ابريل- المصري والأهلي مؤجلة الجولة الـ15.. ستاد الأسكندرية (9:30).

30 ابريل- الأهلي والجونة مؤجلة الجولة الـ16.. ستاد السلام (9:30).

3 مايو- غزل المحلة والأهلي بالجولة الـ19.. ستاد غزل المحلة (9:30).

6 مايو- الاتحاد والأهلي بالجولة الـ20.. ستاد الإسكندرية (9:30 مساء).

10 مايو- الأهلي والزمالك بالجولة الـ21.. ستاد القاهرة (9:30 مساء).