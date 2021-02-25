اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، المباريات المؤجلة في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والتي تخص الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم حدد في وقت سابق تأجيل المباريات التي تخص الثلاثي بسبب ارتباطاتهم الأفريقية سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره النصر في 14 من شهر أبريل المقبل على ملعب "we الأهلي السلام".

وفي نفس اليوم يلتقي الزمالك بحرس الحدود على "استاد القاهرة"، في المقايل يستقبل بيراميدز نظيره العبور القليوبية على ملعب "الدفاع الجوي".

مباريات دور الـ32:

الأهلي × النصر .. 14 أبريل المقبل ستقام في 9:30 مساءً.

بيراميدز × العبور .. 14 أبريل المقبل ستقام في 9:30 مساءً.

الزمالك × حرس الحدود.. 14 أبريل المقبل ستقام في 9:30 مساءً.

اتحاد الكرة أعلن أيضًا خمس مباريات في دور الـ16 من بطولة كأس مصر وهي كالتالي:

بتروجيت × كوكاكولا .. 8 مارس المقبل ستقام في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

وادي دجلة × الاتحاد السكندري .. 15 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.

المصري × طلائع الجيش .. 15 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.

أسوان × الجونة.. 16 أبريل المقبل ستقام في تمام 9:30 مساءً.

مصر المقاصة × سيراميكا كليوباترا.. 20 أبريل المقبل ستقام في 9:30 مساءً.