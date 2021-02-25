اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، بصورة رسمية ملعب المباراة الذي سيستضيف موقعة الإسماعيلي والأهلي والمؤجلة من الأسبوع الـ12 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباراة ستقام على ملعب "الإسكندرية" في العاشر من مارس المقبل على أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً.

وكان نادي الإسماعيلي أصدر بيانًا رسميًا، أمس الأربعاء، يطلب من خلاله إقامة المباراة على ملعب "المكس" بالإسكندرية بدلاً من "برج العرب".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك لكن الفريق الأحمر خاض تسع مباريات فقط.

في المقابل، يعاني الإسماعيلي في جدول الترتيب بتواجده في المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط حيث لم يحقق "الدراويش" أي فوز سوى على حساب أسوان بنتيجة (2-0).